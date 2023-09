SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Morena”, l’ultimo lavoro del duo J.And e Giulio Jay, che vede coinvolti all’interno del brano anche gli artisti Lawless e Pepi, che con le loro voci danno ulteriore corpo al ritornello.



«Morena racconta la storia di un amore segreto tra due amanti – il testo è fluido, arriva molto velocemente e rimane in testa e all’interno ha molte citazioni che vi invito a scoprire». La canzone è prodotta da Giulio Jay e Stefano Costantini, il video è curato da Larry e Frizzoh dei Tara Studios, mixaggio e master sono stati realizzati da Nacor Fischetti presso il GlowUp Music Studio, mentre l’outfit è di Masc street wear. Special guest del video il famoso tiktoker Real gangsta.

«Morena è una canzone che ha un’energia diversa dalle solite canzoni che facciamo io e Giulio Jay – ha spiegato J.And – In primis è una canzone dembow, un genere della cultura domenicana a cui noi abbiamo dato un pizzico di personalità locale. Poi abbiamo voluto giocare con un contesto generazionale, perché siamo andati a campionare “Salta”, la hit estiva di King Africa degli anni 2000 (canzone che è diventata famosa grazie a una pubblicità) e, per quando riguarda il video, ci siamo affidati alla direzione di Larry e Frizzoh dei Tera Studios, che si sono fatti trasportare dal nostro mood e hanno deciso di realizzare il video prendendo le schermate e le scritte dei computer stile Windows 98. Il risultato ha ricevuto feedback molto positivi».

Il popolare rapper rivierasco poi entra nei dettagli del brano. «Per quanto riguarda la canzone, avevamo bisogno di cambiamenti e abbiamo deciso di dare un tono più incisivo e più ballabile e nel ritornello abbiamo scelto per i featuring l’artista Lawless, per la sua voce travolgente e dinamica che trasporta l’ascoltatore e lo porta inevitabilmente a ballare. Oltre a lui nel ritornello c’è la partecipazione del vocalist Pepi che con il suo stile diretto nel canto ha saputo dare un tocco giovanile e di classe alla canzone. Il beat è stato realizzato dal producer Giulio Jay con la partecipazione del dj Stefano Costantini che insieme hanno rispolverato la hit Salta e gli hanno dato un tocco giovanile. Non è semplice campionare un brano e renderlo moderno andandolo a fondere su un genere totalmente diverso dall’originale, ma loro ci sono riusciti creando una hit dal ritmo coinvolgente. Per quando riguarda la registrazione, il mixaggio e il master, l’arduo compito di far sposare il tutto è stato affidato a Nacor Fischetti presso gli studi GlowUp. Nel video c’è la partecipazione del famoso tiktoker da 153.3k di follower Lorenzo d’Erasmo aka Real Gangsta, che ha drippato un look per conquistare la nostra morena, è stato un grande e ci ha dato subito la sua disponibilità. In poche parole – conclude – “Morena” è un lavoro di gruppo molto ben riuscito».