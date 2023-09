ATLETICO CENTOBUCHI: Tamburini, Filipponi, Fabi Cannella (90′ Delli Compagni), Veccia (5′ Picciola), De Cesaris, Lanzano, Zadro (78′ D’Intino), Pietropaolo, Galli (64′ Stacchiotti), D’Angelo (64′ Liberati), Cialini.

A disposizione: Wade, Mbjeshova, D’Andrea, Madonna. Allenatore Salvatore Fusco

MONTICELLI: Piccioni, Fattori, Cappelletti, Angelini R., Rinaldi (55′ Petritola), Natalini A., Angelini D. (74′ Di Giorgio), Calvaresi (58′ Natalini S.), Paolini, Pietrucci (46′ Vespa), Poli (66′ Gibellieri).

A disposizione: Melillo, Pietrucci M., Bernabei, Santoni. Allenatore Cristian Settembri

Arbitro: Tasso della sezione di Macerata.

Reti: 30′ Cialini, 39′ rig Paolini, 67′, 72′ e 89′ Liberati, 68′ Vespa.

Note: Spettatori 150 circa; espulsi Filipponi al 49′ e l’allenatore dei portieri Di Francesco al 57′ per proteste.

MARTINSICURO – L’Atletico Centobuchi passa il turno di Coppa Promozione Marche grazie ad un rocambolesco poker calato al Monticelli. I biancazzurri partivano dalla sconfitta subìta ad Ascoli per 1-0 e conquistano una meritata vittoria al termine di una gara scoppiettante ricca di occasioni da rete.

Mister Fusco è costretto subito a consumare una sostituzione: Veccia, infatti, ha chiesto il cambio a causa di un dolore alla gamba e al suo posto entra Picciola. Al 18′ una punizione dalla trequarti di Galli fa gridare al gol, ma la parabola sfiora la parte superiore della traversa e termina sul fondo. Al 24′ su corner degli ospiti Angelini D. riceve palla e ci prova dalla sinistra, bravo Tamburini a bloccare in tuffo. Due minuti dopo è ancora lotta del 7 contro Tamburini, ed è ancora il portiere di casa ad avere la meglio.

Alla mezz’ora la gara si sblocca grazie alla rete di Cialini che da distanza ravvicinata supera di testa Piccioni. Al 39′ il Monticelli aggancia il pareggio su rigore: l’arbitro rileva un fallo di mano di Fabi Cannella e indica il dischetto su cui si reca Paolini che fa 1-1. Sul finale di primo tempo una rovesciata di Cialini incanta il pubblico, ma Piccioni dice di no respingendo in angolo.

Al 49′ viene sventolato il cartellino rosso a Filipponi, che era già stato ammonito in precedenza, e i padroni di casa rimangono in dieci. Al 55′ Tamburini dice no a Vespa. Al 67′ i biancazzurri passano nuovamente in vantaggio con Liberati che dal limite non sbaglia. Non passa un minuto che Vespa servito da Gibellieri aggancia per la seconda volta il pareggio trafiggendo Tamburini dall’area di rigore.

Al 72′ terzo vantaggio per i Fusco boys: punizione dalla lunetta di Picciola, il portiere non riesce a trattenere e Liberati si fionda sulla palla gonfiando la rete. Al 85′ Fabi Cannella colpisce clamorosamente il palo da calcio piazzato. Al 89′ Liberati cala il poker e sigla la sua tripletta personale con una deliziosa parabola dal limite.

I biancazzurri si guadagnano sul campo, con una prestazione di carattere nonostante l’inferiorità numerica, il passaggio del turno in Coppa Promozione Marche.