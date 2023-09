ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nella serata di oggi, una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sull’Autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Pineto, sulla carreggiata in direzione sud, a seguito di un incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti cinque autoveicoli. Tre degli occupanti dei mezzi coinvolti nell’incidente, sono stati trasportati presso l’ospedale di Atri per le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 di Atri, intervenuto con due ambulanze, per soccorrere le persone infortunate e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, successivamente recuperati da alcuni carroattrezzi giunti sul luogo dell’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Autostradale del VII tronco di Città Sant’Angelo per gli adempimenti di competenza. Lungo la carreggiata sud dell’autostrada, che è rimasta aperta ad una corsia fino al termine delle operazioni di intervento e dei rilievi dell’incidente, si è formata una fila di circa due chilometri.