SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ripartono presso il Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto i corsi organizzati da Caleidoscopio APS.

I corsi, che saranno presentati domenica 24 settembre alle ore 18 al cineteatro San Filippo Neri attraverso un incontro conoscitivo riservato ai nuovi iscritti, si svolgeranno da ottobre a maggio con incontri settimanali e prevedono anche attività che vanno oltre il teatro, come il disegno, la scrittura, la danza e la manualità, in modo da stimolare la creatività espressiva in tutte le sue forme. Il vero obiettivo, infatti, oltre a sviluppare le abilità tecniche di base nell’ambito teatrale, è quello di offrire ai partecipanti un luogo sicuro dove ognuno possa sentirsi sostenuto e libero di esprimere la propria creatività, crescendo in condivisione con l’altro. Il metodo d’insegnamento proposto e perfezionato negli anni da Caleidoscopio può essere definito come teatro sociale ed educativo, un approccio che vuole essere propedeutico alla crescita della persona, consentendo ai partecipanti di scoprire le proprie abilità e i propri punti di forza per divenire autori attivi del proprio percorso formativo.

Ecco i corsi proposti:

Corso di teatro per i piccoli:

Pacchetto bimestrale di incontri di teatro per bambini dai 3 ai 5 anni che consisterà in un incontro a settimana di 1 ora e mezza e avrà un costo totale di 70 € per gli 8 incontri.

Ogni martedì dalle 16,15 alle 17,45.

Corso di teatro per bambini:

Corso annuale di teatro per bambini dai 6 ai 10 anni che consisterà in un incontro a settimana di 2 ore e avrà un costo di 35 € mensili.

Un giorno a scelta tra: lunedì dalle 17, 00 alle 19,00, giovedì o venerdì dalle 15,00 alle 17,00.



Corso di teatro per ragazzi:

Corso annuale di teatro per ragazzi dagli 11 ai 18 anni che consisterà in un incontro a settimana di 3 ore e avrà un costo di 50 € mensili.

Un giorno a scelta tra: mercoledì o giovedì o venerdì dalle 17, 00 alle 20,00.

Corso di teatro per adulti:

Corso annuale di teatro per adulti dai 18 anni in su che consisterà in un incontro a settimana di 2 ore e mezza e avrà un costo di 50 € mensili.

Ogni giovedì dalle 21,00 alle 23,30.

Alle tariffe è prevista l’aggiunta della quota associativa di 10 € valida fino al 31 dicembre 2023, da rinnovare a gennaio per l’anno 2024.

È previsto uno sconto se si iscrivono fratelli o genitori e figli, qualsiasi corso frequentino, o se si effettua il pagamento cumulativo di tutte le mensilità dell’anno.

Per informazioni e iscrizioni:

320 5308496 Piccoli e Bambini (Irene)

338 3894018 Ragazzi e Adulti (Chiara)