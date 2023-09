CUPRA MARITTIMA – “Luna Cine Lab” è un laboratorio di cinema rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 20 anni organizzato da Lunastorta Produzioni con la collaborazione del Cinema Margherita di Cupra Marittima.

Le nuove generazioni fanno esperienza del mondo quasi esclusivamente attraverso le immagini in movimento, lo dimostra la tendenza sempre più marcata dei social media a privilegiare contenuti video rispetto a quelli testuali e fotografici. «I ragazzi non dispongono ancora di strumenti cognitivi e concettuali adeguati a capire e interpretare quel linguaggio da cui tanto sono attratti ma che subiscono passivamente» spiegano gli organizzatori. «L’intento è quello di educare lo sguardo dei partecipanti in modo da permettere loro una visione attiva e competente per comprendere meglio le immagini a cui sono sottoposti ogni giorno, ma anche quello di insegnare loro le conoscenze basilari per raccontare storie utilizzando le immagini».

Dopo la prima edizione che ha avuto luogo tra marzo e giugno di quest’anno, il laboratorio torna con alcune novità, in particolare la possibilità per i ragazzi di lavorare su un vero e proprio cortometraggio occupandosi, supervisionati dai docenti, delle varie fasi di produzione, dall’idea allo script, dalle riprese al montaggio, fino alla proiezione finale.

Oltre al regolare svolgimento delle lezioni sono previsti degli appuntamenti settimanali al Cinema Margherita organizzati con la classe al di fuori dell’orario di lezione, con il fine di socializzare e trasmettere ai ragazzi l’importanza della sala cinematografica come esperienza di visione condivisa al termine delle quali seguirà una breve discussione sul film appena visto.

Lunastorta Produzioni è una società di produzione che, dal 2019, oltre alla realizzazione di prodotti audiovisivi come cortometraggi, brand film, documentari, si occupa di educazione cinematografica tenendo corsi di educazione all’immagine all’interno di diverse scuole superiori della provincia di Macerata e Ascoli Piceno.

La durata complessiva è di 3 mesi e prevede 10 lezioni da 2 ore.

Il corso sarà presentato giovedì 21 settembre alle ore 18, al Cinema Margherita di Cupra Marittima, con una lezione introduttiva gratuita che affronterà in breve le varie tematiche del corso.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Cinema Margherita all’indirizzo:

www.cinemamargherita.com

L’inizio del laboratorio è previsto per Ottobre e le iscrizioni potranno essere effettuate inviando una mail a uno dei seguenti indirizzi:

info@lunastortaproduzioni.com

info@cinemamargherita.com