SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta del 19 settembre la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– la concessione degli spazi esterni della Palazzina Azzurra per lo svolgimento di una serata conviviale di un matrimonio a fronte del pagamento di € 2.500;

– la presa d’atto dei rendiconti pervenuti da 11 strutture ricettive, che non lo avevano fatto in precedenza, relativi alla gestione dell’imposta di soggiorno per il 2019;

– la proposta di sponsorizzazione tecnica pervenuta dalla società Western Co srl per la realizzazione dell’apparato di illuminazione dell’area dello skate park adiacente al palasport “B. Speca” del valore di euro 6.826,95 + IVA;

– una variazione agli stanziamenti di cassa;

– l’adesione al bando emanato dalla Regione che concede contributi agli enti locali per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali della Polizia Locale. San Benedetto chiede il cofinanziamento regionale per acquistare un veicolo allestito come ufficio mobile;

– un prelievo dal fondo di riserva necessario per l’affidamento dell’incarico al legale che promuoverà appello contro le sentenze del TAR Lazio, che ha annullato il decreto ministeriale che ha respinto l’istanza di proroga della compatibilità ambientale del progetto di stoccaggio di gas naturale in territorio di San Benedetto da parte della società Gas plus