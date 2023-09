Di Davide Ciampini

ASCOLI PICENO – Quella dei salari del personale sanitario è una questione di rilevante importanza per la AST di Ascoli Piceno, che, con impegno e dedizione, se ne sta occupando da tempo. Il periodo pandemico ha messo a dura prova le strutture ospedaliere, e questo impegno non è stato spesso riconosciuto nei confronti del personale predetto.

Nel virgolettato che segue le dichiarazioni dell’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, in merito alla questione salari.

“Prima le premialità covid 2020, corrisposte questo mese dopo uno stallo di oltre due anni, ora la AST di Ascoli sta lavorando celermente e con impegno non solo per dare immediato impulso alle questioni sospese del passato ma per guardare avanti, definendo il nuovo accordo 2023. Lo scorso 8 settembre, la Gestione Liquidatoria ha certificato in modo definitivo la consistenza dei fondi contrattuali per gli anni 2021 e 2022.

Come già dichiarato, era il passaggio giuridico-amministrativo necessario affinché la direzione dell’AST di Ascoli Piceno potesse avviare i processi per corrispondere ai propri lavoratori le indennità e le premialità in sospeso – ormai da troppo tempo – nonché mettere in campo i presupposti giuridico-economici per concludere le procedure finalizzate alla valorizzazione della carriera degli aventi diritto. Mantenendo la calendarizzazione programmata e concordata con le organizzazioni sindacali del comparto sugli incontri, la delegazione trattante si riunirà il prossimo 20 settembre”.

All’ordine del giorno è stata inserita la discussione sui fondi definitivi al 2022 e quelli provvisori del 2023. Per accelerare il più possibile i tempi di pagamento, l’AST presenterà un documento su cui basare la contrattazione per definire il Contratto Integrativo per gli anni 2021-2022 e 2023.

Ad accreditare le ragioni dell’assessore ci ha pensato il Direttore Generale, Nicoletta Natalini, dichiarando:“ La nuova direzione continua a farsi carico delle criticità presenti da anni, per quanto riguarda i compensi dovuti al personale, dimostrando massima attenzione ai diritti dei lavoratori. Necessario risolvere le problematiche di natura retributiva degli ultimi anni per il personale del comparto è l’unico modo per poter ridare fiducia e soddisfazione a chi, con serietà e abnegazione, ha lavorato e lavora al fianco dei malati, per la salute dei propri concittadini. La Direzione riconosce il valore delle persone e dei lavoratori e con loro vuole instaurare un rapporto di rispetto e correttezza reciproca, base di partenza per la costruzione della nuova Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli”.