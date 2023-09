“Gli orti per gli anziani” è un’iniziativa del Lions Club di San Benedetto del Tronto, partita nel 2014 e giunta a un’estensione di 5000 metri quadrati per un totale di trenta orti. Il responsabile del progetto, Giorgio Ruffini, si è dichiarato “soddisfatto che si possa rinnovare, ogni anno, la tradizione che è un omaggio ai coltivatori, che di giorno in giorno danno vita al nostro service e anche ad una delle eccellenze nate nel Piceno, il cavolfiore romanesco arancione”.

“Così come siamo riusciti a trovare i fondi per gli scavi del pozzo artesiano necessario all’irrigazione- ha anche aggiunto- siamo fiduciosi nella possibilità, con costanza ed entusiasmo, di trovare quelli necessari ad avere una piccola sede in cui gli anziani coltivatori possano ritrovarsi: a nostro avviso, questo service è un grande esempio di socializzazione tra anziani. Ringraziamo per questa donazione, Giampaolo Crescenzi, responsabile della multinazionale HM Clause “.