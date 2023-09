SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’inizio della stagione autunnale è scandito in maniera inequivocabile dalla tradizionale Oktoberfest: il più grande festival della birra del mondo, un evento che accoglie a Monaco di Baviera circa 7 milioni di visitatori per una immensa ed amatissima festa popolare.

Uno scorcio di questa splendida festa approda, ogni anno, alla birreria Edelweiss di San Benedetto del Tronto dove, per un weekend, si respira l’aria bavarese e si possono degustare le specialità tipiche accompagnate dalle originali birre dell’Oktoberfest.

Attraversando la porta d’ingresso, come per magia, è come se ci si trovasse sul Theresienwiese, tra costumi tipici, gadget e la riproduzione fedele dell’ambientazione originale.

Proprio nello spirito festoso che caratterizza l’evento, venerdì 22 settembre, a partire dalle ore 22.00, sul palco dell’Edelweiss saliranno i “Distretto 13” per una serata all’insegna della musica dal vivo e del divertimento.

L’energia che contraddistingue ogni concerto dei “Distretto 13” è veramente contagiosa: è praticamente impossibile resistere alla serratissima scaletta di successi italiani ed internazionali senza cantare e ballare fino all’ultima nota.

Ovviamente la serata inaugurale dello speciale weekend prenderà avvio con una proposta gastronomica veramente allettante, studiata nel rigoroso rispetto della tradizione e con le originali birre bavaresi per poi proseguire con la musica dal vivo dei Distretto 13.

Maggiori informazioni sui canali social della Birreria Edelweiss.

Info e prenotazioni allo 0735657768.