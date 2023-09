SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande festa a Porto d’Ascoli per l’avvio dei nuovi corsi e per l’inaugurazione della nuova sede del ‘Cesar Dance Studio’, scuola di danze caraibiche diretta dal maestro di fama internazionale Domingo Cesar e sita in via Pasubio (di fronte alla Conbipel).

Importante il parterre de roi intervenuto alla cerimonia inaugurale, con il presidente regionale del Coni Fabio Luna che ha tagliato il nastro della nuova tangoteca, alla presenza degli assessori comunali Andrea Sanguigni (che ha portato i saluti del sindaco Antonio Spazzafumo) e Laura Camaioni. Hanno poi preso la parola il maestro Domingo Cesar e la maestra Patrizia Cosentini, visibilmente commossa.

I numerosi presenti all’evento hanno poi espresso i loro incoraggiamenti e fatto i loro complimenti a questo navigato maestro di ballo, che nell’arco degli anni ha rappresentato San Benedetto in ogni angolo del mondo, partecipando ai più importanti e prestigiosi corsi e concorsi di danze caraibiche svoltisi nei cinque continenti.