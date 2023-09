SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball e Martinsicuro Basket comunicano di aver raggiunto un accordo con l’atleta Alessandro Ancillai, in arrivo a titolo temporaneo dal Tolentino.

Alessandro Ancillai è un playmaker classe 2004 cresciuto nel vivaio del Tolentino, dove ha disputato con la formazione cremisi gli ultimi 2 campionati di Serie C Silver.

Arriva in riviera con l’obiettivo di crescere confrontandosi con un torneo più competitivo come quello che la squadra unificata rossoblù si prepara ad affrontare.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Queste prime settimane di allenamento mi stanno permettendo di conoscere i compagni e le caratteristiche generali della squadra. Il legame che si sta formando è radicato nell’intento comune di vincere e far divertire il pubblico. Come già accordato con la società la quale ringrazio per l’opportunità datami il mio interesse è quello di voler lavorare duro per il fine ultimo di portare al successo la squadra.”