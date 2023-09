MONTEPRANDONE – Le emozioni, prima del risultato. Domenica batticuore per l’Handball Club Monteprandone. Al Colle Gioioso si è giocata la 14esima edizione del Memorial Daniele Iadarola, in ricordo dello sfortunato giocatore blu morto nel 2006 e figlio del fondatore della pallamano monteprandonese, Pasquale.

L’HC non è riuscito a difendere il trofeo: ad alzarlo i Lions Teramo, che nella semifinale del mattino hanno superato la squadra di coach Andrea Vultaggio 17-14. Nell’altra sfida 26-25 del Campus Italia contro Pescara. Nella finalina pomeridiana per il terzo posto, invece, Monteprandone ha superato gli abruzzesi 38-28. I Lions Teramo, infine, hanno avuto la meglio sul Campus Italia 38-32 e si sono aggiudicati il Memorial.

Per i blu comunque un ottimo viatico in vista dell’esordio in campionato del 21 ottobre, proprio con Pescara e sempre al Colle Gioioso. Nel frattempo la società potrebbe definire un ultimo torneo, a Chieti.

“Ci teniamo a ringraziare il Comune, che ha patrocinato l’evento, i dirigenti delle altre società e le squadre che hanno partecipato. Oltre, naturalmente, a Pasquale Iadarola” – ha detto alla fine il vicepresidente dell’HC Pierpaolo Romandini.

Alla premiazione presenti anche il vice sindaco di Monteprandone, Daniela Morelli e l’assessore Christian Ficcadenti.