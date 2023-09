Lo spettacolo, ispirato alla vita e all’autobiografia della sua terza moglie, Matilde Urrutia , è un monologo drammatico con canzoni, che ripercorre la loro lunga storia d’amore iniziata nei primi anni ‘50 e interrotta solo dall’improvvisa scomparsa di Neruda, avvenuta pochi giorni dopo il colpo di stato dell’11 settembre – guidato da Augusto Pinochet -, che abbatté il governo del presidente Salvador Allende. La morte di Neruda – oramai è dimostrato – non fu dovuta a cause naturali, ma a un omicidio “politico”, commesso tramite un’iniezione di botulino mentre il poeta era ricoverato in clinica.

Tutta la travagliata vicenda dell’unica vera “musa” di Neruda – che fu definito “il più grande poeta del ‘900 in tutte le lingue” da Garcia Márquez – sarà ripercorsa in flashback da Matilde, partendo proprio dai terribili momenti in cui il Cile sprofondò da un’ora all’altra in una dittatura che sarebbe durata 17 anni.