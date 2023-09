GROTTAMMARE – Ogni martedì dalle 18 alle 20,30, dal 19 settembre, presso i locali del Centro sociale Ischia I, in Via Domenico Bruni 2 riparte, dopo la pausa estiva, l’iniziativa “Lezioni e partite libere di scacchi”.

Si tratta di una attività promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps che rientra nel progetto “Metti in moto la mente” e che è organizzata in collaborazione con il Comune di Grottammare e con il Centro sociale Ischia I

L’iniziativa è di carattere intergenerazionale visto che al primo appuntamento hanno partecipato persone di ogni età.

Negli scacchi, infatti, possono essere coinvolte persone di varie generazioni e con livello differenti di conoscenza del gioco.

Durante l’iniziativa sarà possibile apprendere le nozioni di base di una attività, gli scacchi, in continuo sviluppo e che in questi ultimi anni ha fatto registrare un notevole incremento di praticanti in tutto il mondo.

L’appuntamento settimanale permetterà anche a chi invece sa giocare a scacchi di trascorrere qualche ora in compagnia di altri appassionati della disciplina.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3442229927.