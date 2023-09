GROTTAMMARE – Venerdì 22 settembre dalle 17.30, appuntamento nella bella Grottammare Alta per “Gelato Gala”: un evento che racconta il gelato artigianale come prodotto di agricoltura e territorio. Il progetto nasce dalla sinergia tra Laura Di Pietrantonio e il Gelaterie Ennio Cannella (Gelateria Voglia Di…) che da anni lavorano localmente alla sensibilizzazione sui temi dell’artigianalità e della salubrità del dolce freddo più amato nel mondo.

Con la collaborazione della Copagri Marche e grazie al finanziamento della Camera di Commercio delle Marche, l’iniziativa si arricchisce di contenuti culturali e informativi che collegano il gelato direttamente all’agricoltura, come massima espressione della trasformazione del latte, della frutta e non solo. L’evento si apre con dei seminari gratuiti (su prenotazione al: 333 2722246) e a seguire procede con una cena gourmet in piazza Peretti. Tutti i piatti della serata, studiati dallo chef Alcide Andrea Romani (Gastrò), hanno come protagonista il gelato salato che si arricchisce degli ingredienti dei produttori locali, dallo zafferano dei Sibillini alla ricotta di Amandola. A completare l’esperienza innovativa, i cocktail gelato ideati da Ennio Cannella con deliziose cremolate alcoliche.

Una serata innovativa, per parlare di gelato e territorio in modo originale attraverso experiences uniche. Il format è realizzato in collaborazione con l’Ipsa Spa di Castignano- importante realtà industriale del territorio che supporta l’evento – l’Associazione Amici per la Gola, l’Osteria dell’Arancio che ospiterà la cena. Patrocinato dal Comune di Grottammare.

Programma completo e prenotazioni: https://lauradipietrantonio.it/events/gelato-gala-3/

SEMINARI IN PROGRAMMA

ore 17.30 – 18.15 | Dal Latte al gelato: falsi miti, proprietà nutrizionali e trasformazioni. Relatori: Greta Postacchini, biologa nutrizionista & Stefania Antonelli, agrotecnico con Pier Giorgio Loddo, casaro. Laboratorio di Assaggio di latte, yogurt e pecorino.

ore 18.30-19.30 | Gelato e territorio: l’agricoltura incontra il gelato. Relatori Ennio Cannella e Antonio Genovese (Ipsa), Roberto Cavaliere, Agri-Gelateria sull’Aia e presidente Copagri Lombardia. Laboratorio di Assaggio di gelati territoriali e agricoli realizzati da Ennio Cannella.

MENU DELLA SERATA

Chef Alcide Andrea Romani

Benvenuti al Borgo:

Crocchetta fritta di baccalà mantecato con sorbetto al cucunci (cappero selvatico)

Panzanella con scampo crudo marinato al limone e sorbetto al pomodoro

in abbinamento Gelato Cocktail

Tutti a tavola…

Riso al salto con ragù di ciauscolo IGP, funghi porcini

e Gelato al pecorino

Fusillone con crema di melanzane affumicata calamaretti e pane fritto

Roll di ombrina in porchetta cicorietta e sorbetto di peperoni arrosto e mentuccia

Sfogliatella con spuma di ricotta e fichi caramellati

Caffè goloso e Meletti

assaggi di Cioccolato di Ennio Cannella

in abbinamento vini Cantina De Vigli (Trento)

€ 75 a persona