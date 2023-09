SAN BENEDETTO – Il 15 settembre la troupe televisiva guidata dal giornalista Andrea Radic ha effettuato riprese alla Sentina e al Molo Sud. Nel dettaglio, ai preziosi del Museo dell’Arte sul Mare, MAM, per una puntata della trasmissione “Italia Vicina in viaggio con Radic”.

La trasmissione, in partnership con Trenitalia-Gruppo Ferrovia delle Stato, va in onda su canale Gambero Rosso Channel (canali del bouquet SKY 133 e 415).

Alla riserva naturale Sentina è stato intervistato il sindaco Antonio Spazzafumo che ha focalizzato il suo intervento sull’importanza strategica della Riserva dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della qualità dell’offerta turistica cittadina. Con lui, ai microfoni di Gambero Rosso Channel, anche Sergio Trevisani, funzionario comunale referente per la Riserva, che ha descritto le caratteristiche dell’area protetta, e Paolo Rebez, titolare dell’Azienda Agricola ‘Selva Giurata’, che proprio dalle coltivazioni in Sentina fornisce la materia prima per la produzione di pasta e olio.

La troupe si è, poi, spostata al molo sud dove sono stati intervistati Lina Lazzari, assessore alla cultura e Fabrizio Mariani, vicepresidente dell’associazione culturale “L’AltrArte”: il focus è stato ovviamente sulle sculture che abbelliscono la passeggiata e che propongono una collezione ogni anno più ricca del MAM, un unicum a livello nazionale.

Il giornalista, Andrea Radic, ha dichiarato: “Sono davvero contento di aver raccontato le grandi eccellenze di San Benedetto e del suo territorio e di aver avuto con me il Sindaco Antonio Spazzafumo che ha sicuramente contribuito a mostrare il lato più costruttivo della reponsabilità di un pubblico amministratore“.