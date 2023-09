ANCONA – FALCONARA – Durante il periodo estivo sono state presentate le nuove mete raggiungibili dall’aeroporto di Ancona-Falconara, situato a Falconara Marittima. Per l’estero abbiamo Amsterdam, Barcellona, Bucarest e Vienna; per l’Italia Milano Linate, Napoli e Roma.

I voli saranno disponibili dal mese di ottobre 2023, solo la rotta per Amsterdam ha presentato alcune criticità che, comunque, saranno risolte entro l’anno corrente 2023.

L’obiettivo è quello, con le nuove rotte, di raggiungere il milione di passeggeri entro il 2026.

Così, dopo un periodo di crisi e difficoltà che vedeva poche rotte disponibili, si sta accendendo un segnale positivo. L’aeroporto delle Marche vuole essere competitivo. Vuole essere la soluzione scelta dai marchigiani e da tanti altri turisti italiani ed esteri per viaggi e spostamenti. Una simile cambiamento, o meglio aggiornamento, si inserisce in maniera immediata in un piano di valorizzazione della nostra Regione.