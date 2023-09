CUPRA MARITTIMA – Il tennista Umbro Tomas Gerini (CT Perugia) battendo in finale Fabio Mercuri (CT Bologna) per 6-2 7-5, si è aggiudicato il Torneo Open “Nyatec Srl” che si è svolto presso il circolo Tennis Marcello Costa di Cupramarittima. Quello andato in scena nella cittadina rivierasca, è stato un bel torneo che è durato una quindicina di giorni e che ha visto all’opera tennisti importanti che hanno offerto un grande spettacolo.

Le semifinali hanno messo di fronte Tomas Gerini, testa di serie numero 1 a Lorenzo Battista. Dopo un primo set molto equilibrato terminato con il punteggio di 6-4, nel secondo sul 2-0 per Gerini, Battista si è dovuto ritirare per infortunio. La seconda semifinale ha visto il confronto tra Fabio Mercuri e il tennista di casa Yasser Taha. Anche qui primo set molto equilibrato finito 6-4 per Mercuri e altrettanto equilibrio anche nel secondo set con il bolognese che alla fine l’ha spuntata per 6-3.

Domenica, con un folto pubblico, è andata in scena la finale che ha premiato Gerini che ha avuto la meglio su Mercuri in due set, 6-2 7-5.

Perfetta l’organizzazione anche grazie al lavoro svolto dal nuovo direttivo presieduto da Giuliano Caridi e alla costante presenza del giudice di gara, Claudio Felicetti.

Al termine della premiazione il consigliere Mario Massucci, in qualità anche di sponsor della manifestazione con il marchio “Nyatec Srl”, ha ribadito il proprio sostegno anche per il prossimo anno, al fine di vedere in scena presso il CT M.Costa di Cupramarittima, sempre più partite ad alto livello.