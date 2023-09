GROTTAMMARE – Mattinata all’insegna della cultura e della valorizzazione del territorio per i pensionati della CNA di Ascoli Piceno, che sabato 16 settembre hanno fatto tappa a Grottammare per visitare la splendida dimora storica di Villa Sgariglia.

L’iniziativa, promossa da Sanidoc Marche in collaborazione con l’associazione territoriale di Ascoli, ha visto la partecipazione attiva della delegazione dei pensionati associati alla CNA, che hanno aderito con entusiasmo a un interessante visita guidata dal titolo “Giardini. Storie di piante e persone”, dedicata a un autentico scrigno di storia, arte e cultura del Piceno.

Insieme alla responsabile CNA Pensionati Ascoli Piceno Anna Rita Pignoloni, i pensionati CNA hanno potuto contare sull’accoglienza e la straordinaria disponibilità della famiglia Sgariglia-Cancrini, con la marchesa e suo marito ad accompagnare gli ospiti in una visita privilegiata all’interno della villa e negli incantevoli spazi di uno dei giardini più affascinanti delle Marche.

Qui, a stretto contatto nella natura, la famiglia Sgariglia-Cancrini ha omaggiato i presenti con i limoni del parco, chiudendo al meglio la visita alla dimora storica.

«Abbiamo scelto di trascorrere una splendida mattinata alla scoperta di un pezzo di storia e cultura del nostro territorio – dichiara Anna Rita Pignoloni – Grazie a Sanidoc e alla famiglia Sgariglia-Cancrini, la visita ha suscitato un grande interesse tra i nostri associati, che come al solito hanno risposto nel migliore dei modi partecipando in gran numero. Vogliamo proseguire in questa direzione, affiancando l’attività quotidiana dei nostri uffici a iniziative di carattere culturale e sociale».