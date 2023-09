Di Davide Ciampini

ASCOLI PICENO – Al fine di definire i fondi contrattuali definitivi, Nursind USB e Nursing Up hanno richiesto la riapertura immediata di un tavolo di contrattazione permanente. Durante l’intero 2022, questi fondi hanno registrato un incremento di circa 500.000 euro, proprio grazie alle iniziative sindacali, in particolare quella dello sciopero di dicembre 2022. Il primo appuntamento, ad ogni modo, è fissato al 20 settembre.

Questi ultimi hanno poi voluto comunicare le loro perplessità rispetto all’entità di un eventuale aumento, dichiarando che:” Occorrerà verificare se tale incremento sarà sufficiente a garantire risposte economiche adeguate per i lavoratori”.

Il comunicato è proseguito ribadendo la necessità di questa iniziativa: ecco, di seguito, nel virgolettato la posizione di Nursind USB e Nursing Up. “È imperativo riattivare immediatamente la contrattazione, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), al fine di negoziare i vari istituti contrattuali e sottoscrivere, come previsto, i contratti integrativi economici relativi agli anni 2021 e 2022. Questa iniziativa permetterà finalmente di sbloccare il salario accessorio dei lavoratori, il quale è stato congelato per anni, garantendo il dovuto riconoscimento degli istituti contrattuali, incluso il ripristino di quelli precedentemente negati, come ad esempio i festivi infrasettimanali.

Sin da subito, faremo sentire la nostra ferma determinazione nel chiedere aumenti nelle diverse indennità, come previsto dal CCNL, tra cui l’indennità notturna e quella della pronta disponibilità, al fine di riconoscere le risorse economiche agli straordinari professionisti che lavorano per l’AST AP.

Inoltre, richiediamo la definizione e il pagamento integrale della produttività per il 2021, senza alcuna decurtazione.

Se necessario, cercheremo risorse aggiuntive dalla regione Marche, come Risorse Aggiuntive Regionali una tantum, per coprire i €495.000 sottratti ai lavoratori a seguito di un preaccordo mai definitivamente ratificato. Questo comprende anche la Produttività Collettiva per il 2022 e le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) del 2021 e del 2022.

Desideriamo sottolineare che la definizione dei fondi contrattuali era già prevista, come dichiarato dal direttore generale nel primo incontro, e non è certo il risultato delle recenti mobilitazioni ‘timbrate’ da alcuni.

Rimaniamo completamente impegnati nei tavoli di contrattazione per ottenere e distribuire i fondi contrattuali ai lavoratori dell’AST AP, poiché riteniamo che tali risorse appartengano ai lavoratori stessi. Poniamo una priorità assoluta sulla remunerazione e sul miglioramento strutturale del salario della stragrande maggioranza dei lavoratori, senza limitarci a pochi eletti”.