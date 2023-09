MONTEPRANDONE – I 37 ettari di vigneti che si estendono da Monteprandone ad Acquaviva Picena dell’azienda agricola “La Fotevecchia” di Monteprandone hanno prodotto ben 7 mila quintali di uva rossa e bianca di ottima qualità.

Un risultato che è andato ben oltre la più rosea previsione, nonostante la stagione non proprio favorevole, purtroppo, contraddistinta da lunghi periodi di siccità.

Il Cav. Franco Caponi, titolare dell’azienda agricola, esprime la più sincera e legittima soddisfazione per questo lusinghiero risultato della vendemmia 2023 che premia gli sforzi e i tanti sacrifici di un lavoro costante e appassionato nella cura dei suoi vigneti che svolge quotidianamente.

L’azienda agricola “Fontevecchia” del Cav. Franco Caponi è stata tra le prime imprese agricole italiane a produrre uva con procedure bio certificate.

Una scelta qualificante che il mercato ha apprezzato perchè rispettosa della sostenibilità dell’ambiente.

Era l’anno 1992 quando il Cav. Franco Caponi ottenne la certificazione dell’Unione Europea cui seguirono le certificazioni Naturland per la Germania e Bioswisse per la Svizzera.

La produzione complessiva di 7000 quintali viene conferita presso la cantina Polpuva Italia con sede nella frazione di Santa Maria Goretti di Offida in provincia di Ascoli Piceno. La Polpuva è tra le aziende leader in Italia nella produzione di succo d’uva che esporta in diversi paesi esteri tra cui la Germania e la Svizzera.