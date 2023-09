CUPRA MARITTIMA – Spid, carta di identità elettronica, pagamenti, posta certificata (pec), disbrigo di pratiche on line e approccio ai mezzi digitali. Questo nuovo servizio del Comune di Cupra Marittima è attivo dal 13 settembre per supportare l’alfabetizzazione digitale dei cittadini.

L’iniziativa rientra nel progetto della Regione Marche “Bussola Digitale”, finanziato con i fondi PNRR, che prevede l’istituzione di centri di facilitazione rivolti alla cittadinanza. In tutta la Regione ne sono stati attivati 74.

A Cupra Marittima è stato istituito un punto di facilitazione digitale presso la Biblioteca comunale (Binario 1 della stazione ferroviaria di Cupra Marittima) e per il momento sarà aperto solo il mercoledì dalle 14 alle 18. Un altro punto verrà aperto successivamente presso il Palazzo comunale.

La dott.ssa Valentina Parlato sarà a disposizione dei cittadini cuprensi che potranno avvalersi del supporto della facilitatrice digitale su appuntamento. La Parlato offrirà assistenza nei servizi digitali pubblici (SPID, istanze online, INAD, CIE, servizi sanitari) e privati (social-networks, e-mail, e-commerce, etc.). Inoltre il facilitatore fornirà supporto anche per l’utilizzo di applicativi digitali di base, come smartphone, tablet e pc.

È possibile prenotare un appuntamento al link: https://outlook.office365.com/owa/calendar/BussolaDigitaleRegioneMarche@regionemarche.onmicrosoft.com/bookings/s/TSsHv3m5sUufg7Ex1gkn2Q2.

“Questa iniziativa è fondamentale perché l’alfabetizzazione digitale rappresenta il mezzo per fruire dei servizi della pubblica amministrazione e non solo, che ormai sono quasi esclusivamente online” dichiara il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni. “Il facilitatore aiuterà i cittadini, soprattutto quelli che non sono nati nell’era digitale. L’obiettivo è infatti quello di contribuire a creare le condizioni affinché tutti possano utilizzare strumenti, piattaforme e servizi online. Con la “Bussola Digitale” rispondiamo ad un’esigenza della cittadinanza”.

Maggiori informazioni sul progetto “Bussola Digitale” al link: https://www.regione.marche.it/centrifacilitazionedigitale.