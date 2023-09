POTENZA PICENA: Giachetta, Baccarini, Durazzo, Wahi, Rossini, David Nasif, Micheli, Vecchione (30′ st Avallone), Pietrani (22′ st Ruggeri), Perrella (34′ st Prosperi), Morbidelli (13′ st Giaccaglia)

A disposizione: Viti, Vallasciani, Nardacchione, Felic, Baldoncini. Allenatore Giuseppe Santoni

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Picciola, De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino (34′ st Zadro), Pietropaolo, Cialini (19′ st Galli), D’Angelo (19′ st Veccia), Liberati.

A disposizione: Tamburini, Lanzano, Delli Compagni, D’Andrea, Mbjeshova, Madonna. Allenatore Salvatore Fusco

POTENZA PICENA – L’Atletico Centobuchi pareggia 0-0 e trova soltanto un punto in casa del Potenza Picena dopo una grande prestazione e un episodio clamoroso.

Al 7′ pt D’Intino lancia in profondità Liberati che va al tiro ma è alto. Al 22′ pt ecco un’azione che avrebbe potuto decidere la gara: Cialini in area ha la possibilità di segnare ma in netto ritardo interviene David Nasif in scivolata che atterra il 9 biancazzurro ma l’arbitro lascia proseguire. Al 25′ pt D’Angelo riceve un pallone alto in area, prova la sforbiciata ma Giachetta para in angolo. Al 32′ pt altra azione per l’Atletico: Cialini servito in area da Pietropaolo, prova la girata di testa ma la sfera finisce alta.

Nel secondo tempo il Potenza Picena prova a farsi vedere: al 21′ st Petrella prova il tiro da fuori ma la sua conclusione si spegne al lato. Al 22′ st ecco l’Atletico: punizione battuta velocemente da Veccia che pesca Liberati, l’11 in area prova un pallonetto ma il suo tiro va alto di poco. Al 30′ st grande schema su calcio piazzato eseguito dai biancazzurri con Cialini che in area conclude alto. Al 41′ st altra palla inattiva battuta a sorpresa da Veccia ancora per Liberati che spara al lato. Nel finale Micheli prova un tiro da fuori ma è alto.

Un punto amaro per i ragazzi di Fusco per quanto espresso in campo. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 20 settembre alle 20 al “Tommolini” dove l’Atletico Centobuchi affronterà il Monticelli per il ritorno di Coppa Italia.