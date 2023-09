SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb-Tivoli 3-0, le dichiarazioni dei protagonisti.

Enrico Pagliaroli DS del Tivoli: Abbiamo subito un 1-2 davanti al qule una qualsiasi squadra si sarebbe trovata in difficoltà. Ogni tanto bisogna fare anche i complimenti agli avversari, e la Sambenedettese ha giocato veramente bene.

Nazareno Battista: Veramente emozionante giocare davanti a 6.000 persone, un’emozione unica, che ti dà veramente la carica. La più grande difficoltà è sicuramente giocare su questo campo, perchè prima di giocare devi pensare di trovare l’appoggio giusto, e questo campo è veramente pesante

Maurizio Lauro: L’approccio è stato buono anche se il Tivoli ci ha messo in difficoltà all’inizio, ma poi abbiamo preso campo e dominato il gioco, dovevamo essere bravi a verticalizzare e l’abbiamo fatto. Forse nel secondo tempo dovevamo fare qualche gol in più, perchè sul 3 a 0, con un rigore la partita si riapre. Riguardo ad Alessandro, è un giocatore che ha bisogno di giocare , anche se oggi non era al 100% a seguito dell’infortunio, ma alla lunga secondo me sarà sempre più determinante per questa squadra. Il Campo oggi forse era anche più brutto dell’ultima volta. E’ un peccato perchè in una cornice di 6000 spettatori, uno stadio così bello merita un campo migliore, è uno stadio importante conosciuto da tutti, sarebbe auspicabile rimetterlo a posto.

Alessandro Zoboletti: Ho visto la palla che arrivava fuori, e benchè ci fossero parecchi compagni ed avversari ho tirato perchè il rimbalzo era quello giusto. hoo chiudso gli occhi e la palla è entrata in rete, e la gioia è stata veramente tanta. E’ un gol che dedico a tuuta la mia famiglia, soprattutto a mio nonno, che ha fatto tanto per questi colori e questa città. Penso che sia per merito suo che la mia passione per la samb sia così grande.