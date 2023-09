SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb soffre le iniziative del Tivoli per una buona mezz’ora nel primo tempo. Il gol di Battista sblocca i rossoblu, e la partita diventa in discesa. Per tutte e due le squadre il primo avversario era però il campo in condizioni ancora pessime malgrado le rassicurazioni giunte in settimana da parte del Sindaco.

COCO 7: Intuisce la traiettoria del pallone, su un rigore non certo irresistibile di camilli.

PAGLIARI 7,5: Dalla sua parte non si passa, pericoloso anche in fase di rilancio.

SBARDELLA 7: Roccioso, fa valere la sua potenza fisica, sempre presente quando deve esserci

ARRIGONI 7: Sempre preciso, Il suo tentativo a rete è sventato da Battisti.

TOMASSINI 6,5: In un paio di occasioni si ritrova tra i piedi gol praticamente fatti, ma riesce ad andare in rete la terza volta

ALESSANDRO 6,5 : Rientrato dall’infortunio, non appare al massimo della forma, comunque al centro di diverse azioni offensive

BATTISTA 8: Un gol micidiale, un pericolo continuo. È sempre lui a smarcare tutti ed a servire su un piatto d’argento la palla a Tomassini per andare in rete.

BARBERINI 6: Non spicca, ma non sbaglia.



ZOBOLETTI 7,5: Difensore di classe con la vocazione del gol, una conferma più che una promessa.



SIRRI 7: Una sicurezza, coordina le retovie con maestria.



CARDONI 7: Giocatore sempre pericoloso, sulla fascia opposta a quella di Battista. Una bella rogna per gli avversari dover tenere a bada tutti e due.



dalla panchina:

ROMAIRONE 6,5: Si fa notare in campo, un playmaker da tenere d’occhio



LONARDO 5: Rileva Barberini negli ultimi minuti, fatica ad entrare in gioco.

SCIMIA, PAOLINI, ORFANO: SV



Allenatore

LAURO 7: Si vede il lavoro infrasettimanale con i ragazzi, riesce a creare il giusto clima nello spogliatoio motivando la squadra. Dimostra duttilità nell’affrontare gare diverse e per il momento, i risulatati pagano. Buone premesse con qualcosa da aggiustare, ma è nella natura delle cose.