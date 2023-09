SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per l’esordio casalingo dei rossoblu di mister Lauro contro il Tivoli.

NOTE

Bellissima giornata di sole, campo non in buone condizioni. Gran pubblico sugli spalti, gran boato di ovazione al momento dell’ingresso in campo dei rossoblu per il riscaldamento pre partita.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Coco ’03, Pagliari ’04 (89′ Orfano ’05), Sbardella, Arrigoni, Tomassini, Alessandro (58′ Romairone), Battista (70′ Scimia), Barberini (80′ Lonardo ’05), Zoboletti ’05, Sirri, Cardoni (04, 85’Paolini). All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto ’03, Pezzola, Pietropaolo ’03, Chiatante ’04.

TIVOLI CALCIO (4-3-3): Zappala ’03, Iurgens ’05, Spirito ’04, Santarelli (73′ Fatati), Battisti, Montesi, Traditi, Pellegrini ’04 (63′ Recchiuti ’04), Camilli, Panaioli (45′ Cruz), Maurizi. All. Giorgio Galluzzo. A disp. Vento ’03, Abdalla ’04, Arciero ’05, Valentini, Orrei ’03, Labrozzi ’05.

ANGOLI 4-2

AMMONITI Battisti (T) Arrigoni (S) Montesi (T) Camilli (T) Pagliari (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ Parte subito forte la Samb. Mancino di Alessandro deviato in corner. Proteste per un presunto tocco col braccio di un difensore del Tivoli.

5′ Traditi entra duro su Barberini a metà campo, fallo gratuito ma solo richiamo verbale per l’esterno ospite.

7′ Gran lancio di Battista a cercare Tomassini, il 9 prova a superare il portiere avversario con un pallonetto ma è tutto fermo per offside.

11′ GRANDE OCCASIONE SAMB: Tomassini ad un passo dal gol, sull’invito di Alessandro, arriva scoordinato sul pallone e mette sul fondo da 5 metri.

13′ ANCORA SAMB. Cross di Battista per Cardoni sul secondo palo. Il colpo di testa del classe ’04 finisce tra le braccia di Zappala.

15′ Ci prova il Tivoli, gran botta dell’ex Samb Panaioli da 25 metri. Palla sopra l’incrocio non di molto.

16′ Anche Santarelli libera il destro da lontano. Sfera sul fondo.

18′ Ripartenza pericolosa del Tivoli, Coco chiude in angolo su Camilli.

19′ Sul ribaltamento di fronte del corner ospite, Alessandro si lancia in contropiede, ma viene atterrato da Battisti con un fallo tattico. Giallo.

20′ Bella azione manovrata della Samb, che manda al tiro il terzino sinistro Pagliari dal limite. Alto.

22′ Punizione Tivoli dal vertice destro dell’area di rigore. Montesi mette in mezzo, ma la sfera termina direttamente sul fondo.

25′ Ci prova Camilli da fuori. Nessun problema per Coco.

27′ ALTRA CHANCE PER TOMASSINI: grande invito di Battista che mette il numero 9 davanti alla porta. Ma Tomassini calcia incredibilmente a lato.

33′ LA SAMB E’ AVANTI: destro a giro di Battista dal limite dell’area che si insacca imparabilmente alla sinistra di Zappala. 1-0. Tutti a festeggiare sotto la Nord.

37′ ZOBOLETTI DA FANTASCIENZA: botta incredibile da 25 metri e palla nell’angolino basso. Uno due pazzesco dei ragazzi di Lauro. Il Riviera ora è una bolgia.

40′ Punizione Tivoli dalla trequarti. Pagliari libera con autorevolezza.

45′ Due minuti di recupero.

45’+1 PALO SAMB: cross di Battista per Alessandro che schiaccia a terra di testa. Zappala si allunga e, con l’aiuto del legno, mette in corner.

45+2′ Nulla di fatto sull’angolo seguente, l’arbitro fischia la fine della prima frazione.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa.

48′ E SONO TRE! Palla col contagiri di Pagliari per Tomassini che in semirovesciata stavolta la mette in porta. Zappala sfiora ma non basta. 3-0 Samb.

52′ Calcio di rigore per il Tivoli. Cruz cade in area dopo essersi allacciato con Sbardella.

53′ COCO IPNOTIZZA CAMILLI: l’estremo difensore classe ’03 intuisce e blocca il pallone alla sua destra.

60′ Rischia l’autogol del 4-0 Montesi nel tentativo di anticipare il neo entrato Romairone.

65′ Ammonito Camilli per una gomitata su Barberini.

68′ Gran galoppata di Cardoni sulla destra, ma il suo cross è chiuso in angolo da Spirito.

72′ Traditi calcia dai 20 metri, Scimia mura il tiro in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi.

74′ Destro di Romairone dal limite. Blocca Zappala.

77′ Ammonito Pagliari per aver calciato il pallone dopo il fischio dell’arbitro per un tocco col braccio.

84′ Gran recupero di Pagliari che poi intelligentemente fa girare palla e gioca col cronometro.

85′ Esordio stagionale per Paolini, in campo al posto di Cardoni in questi minuti finali.

89′ Dentro anche Orfano per Pagliari.

90′ Segnalati 5′ di recupero.

90’+5′ Ordinaria amministrazione dei rossoblu di mister Lauro che non concedono nulla al Tivoli nel finale. 3-0 secco e seconda vittoria stagionale su due partite.