FOLIGNANO – Una magnifica serata culturale dal titolo “Santa Napoli” Viaggio tra musica e devozione in compagnia di compatroni di Napoli, si è svolta presso il teatrino della Chiesa parrocchiale di Folignano, dedicata a S. Gennaro, il 15 Settembre 2023. L’evento, curato da don Francesco Mangani, parroco di Roccafluvione e assistente spirituale e cofondatore dell’associazione culturale Il Portico di Padre Brown, ha visto alternarsi momenti di musica napoletana a momenti di approfondimento sulla devozione della città di Napoli nei confronti dei suoi tanti patroni. Le esecuzioni musicali sono state eseguite da “Opera Acustica”, due artisti di grande spessore quali Barbara De Angelis, cantante soprano insegnante di canto lirico e moderno, e il chitarrista ed insegnante di chitarra classica acustica ed elettrica Maurizio Travaglini. Dopo il saluto del parroco Katembwe Kalubi don Joseph e l’esecuzione del famoso brano musicale napoletano “Reginella”, don Francesco Mangani ha introdotto il numeroso pubblico presente nell’affascinante percorso di scoperta delle tradizioni e devozioni del mondo partenopeo.

“Napoli, una città, tante città, un volto, mille volti, luci e ombre, ricchezza e povertà, nobiltà e bassifondi, un chiaroscuro dentro il quale toccare con mano, l’umano in tutte le sue contraddizioni. Napoli piena di contraddizioni ma coerente nel suo presentarsi alla storia, al mondo, alla fede, alla cultura, alla musica e ad ogni forma di espressione artistica. Napoli uguale sacro e profano” sono state infatti le parole con cui il nostro relatore ha aperto l’incontro. “La fede di Napoli affonda le sue radici nella fede dei martiri e sulle loro tombe si riunivano i fedeli per celebrare le prime eucarestie.” ha aggiunto Mangani partendo da un excursus storico sulla devozione napoletana verso i suoi santi protettori.

“La cattedrale di Napoli è dedicata a Maria Assunta ma gradualmente il culto di s. Gennaro si affermò e divenne centrale nella devozione popolare. Nel Duomo di Napoli sono custodite le reliquie di s. Gennaro e il momento centrale e celebre, dove si intrecciano le mille contraddizioni e le mille anime della città, è il miracolo del Sangue. È il prodigio della liquefazione durante il quale il sangue da solido passa a liquido come segno di protezione della città e in questo evento vive tutto il profondo sentimento di unione con il santo. Nel cuore e nella mente dei fedeli e non fedeli napoletani, s. Gennaro è sempre rimasto l’amico sincero a cui poter confidare tutto” ha affermato don Francesco parlando del più famoso dei tre compatroni della città.

Molto interessante e attuale la differenza tra devozione e devozionismo. Il nostro sacerdote infatti ha evidenziato come alla base della devozione ci deve essere una predisposizione autentica dell’anima e come essa deve condurre all’amore.

Con le regole promulgate da Paolo VI nel 1973, si riconoscono ufficialmente 3 santi patroni di Napoli: s. Gennaro, s. Patrizia e s. Severo ma a livello popolare e storico se ne contano 53. Don Francesco li ha nominati tutti, soffermandosi ad approfondirne alcuni che avevano sollecitato la curiosità dei presenti. I momenti musicali che hanno intervallato l’interessante relazione sono stati diversi e si sono inseriti in modo equilibrato ed armonico all’interno della piacevole serata. Dopo l’intervento del preside dell’IC del Tronto e Valfluvione, Spurio Sergio, che ha ricordato il gemellaggio di Ascoli con la città di Napoli e l’annuale partecipazione alla processione del 1 sabato di Maggio, la serata si è chiusa con un grande plauso corale