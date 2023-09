RIPATRANSONE – Un nostro lettore ci ha contattati per fare una segnalazione, nella speranza che, con la sua divulgazione, la situazione possa essere risolta da chi di dovere.

Ci ha spiegato che la piazzola di sosta, lungo la Strada Provinciale Cuprense, in zona Quercia Ferrata, quasi al confine fra i comuni di Grottammare e Ripatransone, versa in condizioni di degrado.

La piazzola in questione è lì da sempre, prima era una strada bianca in mezzo al verde, poi è stata ripulita e fornita con staccionate per soste momentanee. Ora è presumibilmente usata da attività e cittadini come luogo di scarico rifiuti.

Nel dettaglio, come si può vedere dalle foto, lì sono abbandonati residui di materiale edile da almeno dieci giorni. Il pezzo più grande è un vecchio serbatoio dell’acqua, molto probabilmente in eternit.

Il nostro lettore ha voluto precisare che la zona è fornita di punti di raccolta per ingombranti e la piazzola non rientra fra questi. Ulteriormente le aziende, di buona norma, devono pagare per smaltire rifiuti eccezionali in luoghi adibiti alla funzione.

Nelle foto, oltre al materiale edile, anche sacchetti neri gettati da chi raggiunge la zona appositamente. I sacchetti vengono buttati anche nelle campagne sottostanti. Nei dintorni ci sono B&B, strutture ricettive e case, non è, quindi, un tratto di strada disabitato e completamente decentrato. In ogni caso bisogna sempre comportarsi correttamente in ogni luogo.

Ancora una testimonianza visibile del comportamento maldestro e incivile di cittadini e residenti a cui, ad ogni modo, bisogna porre rimedio. Quei rifiuti devono comunque essere rimossi il prima possibile.