SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto in un clima gioviale, il tradizionale pranzo delle glorie rossoblu che tra gli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, hanno portato in alto il nome della Sambenedettese coprendosi di gloria nel mitico Ballarin e in tutta Italia.

Tra aneddoti, risate e buon cibo, la rimpatriata presso lo chalet “La Serenella” organizzata da Bruno Ranieri (ex centrocampista che ha indossato la maglia rossoblu dall’80’ all’87’, partecipando a 6 campionati di Serie B e 1 di Serie C e collezionando 204 presenze e 2 gol), è stata piacevole e ricca di indimenticabili ricordi dei tempi della serie cadetta.

Al pranzo hanno partecipato tanti ex calciatori che ormai da anni risiedono a San Benedetto, ma anche altri provenienti da le più disparate zone d’Italia. Questi i nomi di tutti gli ex rossoblu presenti: Beni, Bendin, Pozzani, Silenzi, Bianchini, Caposciutti, Daleno, Galie, Falaschetti, Romani, Cagni, Bogoni, Moscon, Maccoppi, Petrangeli, Di Nicola, Ferrari, Bronzini, Ferrante, Gentilini, Ronzani, Di Matteo, Simonato, Pucci, Rossi, Minuto, Corillo, Lunerti, Parroni, Evangelisti, Piccioni, Palladini, Rosati, Ranieri, Iaconi, Mengoni, Colaiocco, Catto.

Di seguito trovate i video delle interviste realizzate dal nostro direttore Nazzareno Perotti.

Lunedì 18 settembre a Scienziati nel Pallone andrà in onda anche quella con Gigi Cagni, storico capitano della Samb e successivamente grande allenatore, con cui abbiamo parlato sia del calcio di oggi, sia di quello passato.