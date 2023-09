SAN BENEDETTO – Si conclude nel migliore dei modi per l’Italia la sedicesima edizione del Campionato Europeo di Pesca con Canna da Riva, organizzato dalla Fipsas, in collaborazione con l’Apsd San Benedetto.

Grazie a tre manche perfette i due team italiani guidati dai neo Ct Valerio Mengozzi e Alessandro Pecorini fanno l’en plein. Oro e argento a squadre e tutto il podio individuale.

Il titolo europeo lo conquista l’Italia B composta da Massimo Bacchiani, Alessio Metrangolo, Federico Segato, Michelangelo Vanzolini, Ignazio Loconte e Matteo Marullo. Argento per l’altro team azzurro in gara composto da Davide Mora, Andrea Moscetti, Iacopo Collavoli, Alex Sottilotta, Paolo Lacerenza e Giorgio Boggi. La Spagna, nonostante l’ottima terza giornata di gara, si accomoda sul terzo gradino del podio.

Il dominio assoluto dell’Italia viene confermato anche nella classifica individuale, il ravennate Alex Sottilotta è il campione europeo 2023, dietro lui altri due atleti italiani, argento per Ignazio Loconte e bronzo per Paolo Lacerenza. Dopo il titolo europeo conquistato lo scorso anno in Portogallo, l’Italia si conferma per l’ennesimo anno ai vertici di questa disciplina di pesca sportiva in mare.

Impressionante è stato lo sforzo organizzativo messo in piedi dall’Apsd del presidente Zefferino Guidi e da tutti quei tesserati che ogni giorno fin dal primo mattino hanno lavorato alacremente per mettere tutte le squadre in condizione di gareggiare senza problemi.

Alla cerimonia conclusiva, con la cena di gala presso l’Hotel Calabresi, hanno preso parte l’assessore allo sport e turismo del comune di San Benedetto Cinzia Campanelli, il segretario della Fips-Mer Attilio La Porta, il responsabile federale del settore pesca Stefano Sarti e i dirigenti federali Antonio Fusconi e Luigi Russo.

«Ringraziamo – ha detto Guidi – le amministrazioni comunali di San Benedetto e Giulianova, le Capitanerie di Porto di San Benedetto, Giulianova e Pescara, l’Autorità Portuale di Ancona, la Fipsas e la Fips-Mer».

Hanno collaborato le aziende Colmic, Vini Biagi, Zetaemme Fishing, Conad San Filippo Neri San Benedetto, Hotel Roma Grottammare, JackBurger, Forno SanGiò, Colle Serrano Relais Report, Dionisi Sport, Power Laser, Conad Alba Adriatica Tortoreto, Hotel Poseidon, Scamar, Ittica De Dominicis, ScopriAmo l’autismo, Hotel Clara Tortoreto, Tecnorete Porto d’Ascoli, Alba Pesca, Biometabolic, Flora Madre, Wash Italia, La Stiva Ristorantino di pesce e Autotrasporti Cameli.