SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, una nota del Sindaco Spazzafumo sulla scomparsa di Concettina Trettacconi.

“La scomparsa di Concettina Trettacconi è una perdita che colpisce tutta la nostra comunità, oggi stretta attorno ai suoi famigliari nel dolore.

La vita di Concettina è uno spaccato di quasi un secolo della vita politica della Città di San Benedetto – dai giorni bui della Seconda Guerra Mondiale, quando seppure bambina prese parte alla Resistenza del Piceno, alla militanza nel Partito Comunista Italiano, fino all’impegno civile profuso nella politica attraverso il costante supporto nelle campagne elettorali dei candidati la cui causa ha fatto sua.

Concettina sarà ricordata come la “pasionaria”, come la “partigiana bambina”, ma soprattutto come “mamma”. Una parte importante della sua vita è stata, infatti, spesa tra i giovani, con i quali si accompagnava volentieri e che con grande affetto accoglieva nel suo tempo libero, consigliandoli e confortandoli laddove il suo cuore, sempre aperto al prossimo, le diceva che c’era bisogno.

Lascia in San Benedetto un segno indelebile, marcato con il forte carattere, indomito e impavido, temperato solo dalla grande bontà che in più occasioni ha dimostrato mettendosi al servizio della nostra comunità. Il compito è ora nostro di raccogliere il suo esempio e fare del suo ricordo una traccia da seguire, conservando – per chi ha avuto la fortuna di riceverli – i suoi consigli e le sue parole come tesori e con essi affrontare il mondo a testa alta ogni giorno, così come ha fatto lei”.