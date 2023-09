SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ascolto, condivisione e tante idee innovative al centro di “RigenerAzione”, l’incontro promosso dalla CNA di Ascoli Piceno per sostenere i giovani nella sfida del fare impresa in un momento storico complesso come quello attuale.

Si spiega anche in questo senso la straordinaria partecipazione che ha accompagnato l’evento andato in scena nel pomeriggio di giovedì 14 settembre, nella sede sambenedettese della CNA, dove decine di giovani imprenditori si sono dati appuntamento per conoscere e far conoscere agli altri il proprio progetto imprenditoriale, approfondendo alcune dinamiche fondamentali in tema di finanziamenti e accesso al credito.

È indubbiamente il caso dei bandi promossi dalla Regione Marche in favore delle imprese giovani, illustrati nel dettaglio con un’approfondita analisi dedicata a requisiti, beneficiari, scadenze e modalità di partecipazione. A proposito di opportunità riservate ai più giovani, grazie al prezioso contributo di Massimo Capriotti, direttore provinciale del confidi Uni.Co., gli imprenditori presenti all’incontro hanno potuto beneficiare di un’ampia panoramica sulle opportunità a disposizione per finanziare e coltivare al meglio il proprio business.

Con il grande tema della sostenibilità di impresa costantemente sullo sfondo, i giovani imprenditori hanno poi formato un gruppo di discussione che, attraverso contenuti e dibattiti particolarmentestimolanti, ha affrontato quattro macro argomenti: formazione e competenza, indicatori, incentivi e responsabilità sociale, con l’associata Tania Sartarelli a fornire indicazioni utili su alcune tra le più comuni dinamiche aziendali.

Per chiudere al meglio l’evento, i presenti hanno poi preso parte a un aperitivo conclusivo utile a stringere nuovi contatti e condividere progetti con imprenditori attivi anche in altri settori economici.

«Siamo molto felici della grande partecipazione e dello straordinario interesse dimostrato dagli imprenditori nei confronti delle tematiche affrontate – afferma Monica Fagnani, responsabile CNA Giovani imprenditori Ascoli Piceno – Attraverso RigenerAzione siamo riusciti a fornire spunti di riflessione importanti, confermando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento sulle opportunità riservate a chi fa impresa.

A partire dai temi proposti dalla dirigenza CNA, i nostri imprenditori hanno fornito feedback estremamente preziosi su argomenti cruciali con cui sarà indispensabile confrontarsi da qui alle prossime settimane».

«L’interesse e l’enorme coinvolgimento suscitato da RigenerAzione conferma l’importanza di questi momenti di confronto per i giovani che stanno muovendo i primi passi nel mondo dell’impresa – dichiara Selene Re, presidente CNA Giovani imprenditori Marche – Dallo scambio di idee e opinioni è emersa una forte esigenza di formazione e informazione per gestire al meglio il proprio percorso imprenditoriale, con il costante sostegno della CNA.

Imprenditori giovani e senior si sono relazioni mettendo al servizio dell’altro la propria esperienza e competenza, partecipando attivamente a una discussione estremamente vivace fin dalle prime battute. D’altra parte, i temi affrontati sono di estrema attualità nella gestione aziendale. La sostenibilità è un concetto da costruire insieme, che non riguarda solo l’ambiente, bensì riguarda molto da vicino il mondo delle imprese e le nuove generazioni di imprenditori».