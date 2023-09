ACQUAVIVA PICENA- Un importante convegno, dal titolo “Acquaviva e il suo grande storico. Il contributo di Amedeo Crivellucci alla storia delle Marche e il suo magistero all’Università di Pisa”, si svolgerà ad Acquaviva Picena sabato 23 settembre, alle ore 16, presso l’Auditorium San Giacomo della Marca. Il convegno è organizzato dall’associazione “Terraviva” ed è patrocinato dal comune di Acquaviva, dalla Regione Marche e dalla Provincia di Ascoli Piceno, oltre ad avere l’alto patrocinio della Deputazione di Storia Patria delle Marche. L’evento è stato reso possibile anche grazie al sostegno della Banca del Piceno, di Linergy e di Casolare Azzurro.

Il convegno sarà un’occasione per approfondire il ruolo che Amedeo Crivellucci ( 1850-1914), grande personaggio della storiografia nazionale e uno dei massimi esponenti della nuova scuola positivistica, ha svolto tra ‘800 e ‘900 nelle Marche e in Italia. Allievo di Pasquale Villari e maestro di Gioacchino Volpe, Crivellucci ha svolto una funzione fondamentale per lo sviluppo della disciplina storica in Italia, pur rimanendo molto legato al suo paese natale, oggetto di uno dei suoi saggi più importanti: “Una comune delle Marche nel 1798 e 99 e il brigante Sciabolone”.

Il programma del convegno, coordinato da Domenico Di Stefano, prevede l’intervento del vicepresidente della Deputazione di Storia Patria delle Marche Andrea Anselmi, che, oltre a portare i saluti della presidente, Anna Falcioni, relazionerà sul tema ”La Deputazione di Storia Patria delle Marche e la presidenza di Amedeo Crivellucci all’inizio del XX secolo“. Interverranno, inoltre, Mauro Ronzani, professore di storia medievale all’Università di Pisa, che parlerà del magistero di Amedeo Crivellucci all’Universita di Pisa e della sua figura nell’ambito nella storiografia italiana; Carlo Verducci, storico delle Marche e membro della Deputazione, che affronterà l’argomento rilevante del libro di Crivellucci su Acquaviva: “Una comune delle Marche e il Brigante Sciabolone. Il contributo di Amedeo Crivellucci alla storia dell’insorgenza marchigiana”; Alessandro Sciarra, storico locale, che ricostruirà la genealogia familiare dei Crivellucci e farà riferimento al rilievo che lo storico e la sua famiglia hanno avuto nelle vicende di Acquaviva, e Gino Troli, storico delle Marche, che farà un intervento dal titolo “Acquaviva e la sua dimensione storica nell’opera di Amedeo Crivellucci “. Saranno presenti anche alcuni rappresentanti istituzionali.