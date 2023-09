SAN BENEDETTO – C’è un nuovo ingresso nel Rotary Club San Benedetto Nord. Si tratta di Tiziana Principi, direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale civile di San Benedetto nonché direttore della centrale operativa 118 Piceno soccorso. Già incontrata dai soci in una precedente occasione nel corso della quale la stessa ha rivestito la qualità di relatrice, è entrata ufficialmente a far parte del locale RC.

Durante un incontro, organizzato presso lo Chalet “Don Diego”, sul Lungomare di Grottammare, è stata accolta calorosamente dal presidente Dario Chiaretti e da tutti i soci che hanno manifestato con un lungo applauso il proprio compiacimento.

Presentata dal past President, Alessandro Speca, la dottoressa Principi, come si è detto, era già conosciuta ed apprezzata dai membri del Club rivierasco in quanto, negli scorsi mesi, era stata protagonista di un incontro sul tema del Covid 19 nel corso del quale aveva raccontato la propria esperienza professionale, maturata in quel delicato frangente. Ulteriormente aveva relazionato sulle modalità con cui le locali strutture sanitarie hanno affrontato l’emergenza pandemica.

Un’occasione che è stata l’inizio di una reciproca manifestazione stima che, per l’appunto, si è conclusa con l’ingresso nel sodalizio. Nel corso della serata, alla presenza di numerosi ospiti, il Presidente ha anche illustrato le prossime iniziative del Club che prefigurano un anno rotariano particolarmente ricco e vivace.