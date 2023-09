COSSIGNANO – L’attesa, lunga un quarto di secolo, sta finalmente giungendo al suo termine. È stato avviato il processo amministrativo che porterà alla realizzazione di una nuova rotonda presso la località “Il Ponte” di Cossignano. Un’opera richiesta a gran voce dalla comunità e per la quale il sindaco Roberto Luciani ha combattuto incessantemente.

Il sindaco Luciani si è così espresso: “Questo è un momento importantissimo per Cossignano. Per oltre due decenni, fin da quando ero vicesindaco, ho cercato di ottenere finanziamenti per la realizzazione della rotonda. Oggi ci siamo riusciti. Desidero ringraziare sinceramente il presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Loggi, senza il cui supporto e visione condivisa, questo sogno sarebbe rimasto tale. La sua visione, la sua determinazione e soprattutto la sua capacità di ascolto hanno fatto la differenza. Il Presidente e tutta l’Amministrazione hanno compreso l’importanza vitale di questa rotonda per Cossignano e hanno agito in modo decisivo. Oggi, possiamo finalmente dire che la nostra perseveranza ha dato i suoi frutti. Questa rotonda sarà un simbolo tangibile di ciò che la nostra Amministrazione riesce a realizzare lavorando insieme per il bene della comunità“.

La consigliera Rosella Guidotti, referente del ponte, ha commentato: “Sono onorata di avere avuto la possibilità di lavorare su questo progetto. La rotonda al Ponte di Cossignano non è solo una questione di traffico e sicurezza, ma rappresenta un simbolo di unità e crescita per la nostra comunità“.

La consigliera provinciale Serena Silvestri ha dichiarato: “È una dimostrazione di come, lavorando insieme e mettendo da parte le divisioni, possiamo raggiungere obiettivi grandiosi per il bene della comunità. Sono felice di vedere che la provincia e il comune di Cossignano possono collaborare così efficacemente“.

L’amministrazione tutta, in una nota congiunta, ha dichiarato: “La realizzazione della rotonda presso ‘Il Ponte’ è un simbolo del nostro impegno verso la cittadinanza. Continueremo a lavorare con dedizione per garantire a Cossignano infrastrutture moderne e funzionali“.

La nuova rotonda è vista come un punto di svolta per la mobilità locale, con l’aspettativa che possa non solo migliorare il flusso di traffico, ma anche stimolare ulteriori sviluppi nella zona. Con l’avvio della procedura amministrativa, Cossignano può finalmente guardare avanti con speranza e determinazione.