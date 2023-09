OFFIDA – Tre mezzi antincendio e sei vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti nel pomeriggio per estinguere le fiamme che si erano sprigionate in un annesso agricolo in contrada San Barnaba. All’Interno alcune attrezzature che sono state tratte all’esterno prima che potessero essere interessate dall’incendio. Evitato anche che potesse espandersi alla zona circostante.