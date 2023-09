MONTEPRANDONE – Quarto evento di settembre 2023 di Alchimie d’Arte con il patrocinio del comune di Monteprandone e con la collaborazione di Avis Monteprandone è la volta di Emanuela Biscossi e Rita Lupo con la loro prima opera “Ritorno a Casa, sulle orme della Sibilla”

Emanuela Biscossi

nata a Roma e nel ’99 si trasferisce ad Ascoli Piceno per lavoro. Nel 2002 sposa un Montegallese della Cona. Fin da subito respira l’aria della cultura contadina, dei luoghi affascinanti e misteriosi del Piceno, attraverso i racconti dei suoi pazienti, come logopedista e della famiglia del marito, soprattutto del suocero, che da giovane aveva viaggiato per lavoro tra Roma e Montegallo. L’amicizia con Rita Lupo darà vita a “Ritorno a casa sulle orme della Sibilla”.

Rita Lupo

Romana di nascita all’età di 23 anni percorrerà a ritroso il viaggio intrapreso dai propri nonni materni, e si stabilirà nel Piceno, dove già vive quello che sarà il proprio coniuge.

Da sempre sostenitrice dello sviluppo turistico di luoghi sconosciuti alla massa, ha modo di sfruttare gli studi fatti, creando un sito web riguardante luoghi, tradizioni e manifestazioni popolari del Piceno.

Accoglierà,quindi, con entusiasmo, l’invito di Emanuela Biscossi a contribuire alla stesura di questo romanzo, che le ha anche permesso di rinverdire fatti e leggende già udite dai nonni.

Sinossi del libro.

Un giovane romano, riceve in eredità una casa in montagna , da uno zio che per motivi famigliari non ha mai conosciuto, inizierà per lui un viaggio alla scoperta delle sue origini montanare, che intrecciandosi perfettamente con il suo viso romano, cambierà la sua vita.

L’evento si terrà sabato 16 settembre, alle ore 18, nella nuova sala riunioni di Centobuchi e sarà condotto da Domenico Parlamenti e Enrica Consorti. La voce recitante sarà Sonia Burini,esporranno gli artisti: Benedetta Felci e Daniele Merli.



Ingresso gratuito Info. Tel 3285546548