CUPRA MARITTIMA – Anche quest’anno il cinema Margherita di Cupra Marittima festeggia la festa del cinema e vuole proporre per questa nuova edizione di “Cinema in festa” alcune novità e una piccola sorpresa.

Si inizia con le rocambolesche investigazioni di Poirot, mitico personaggio di Agatha Christie, coinvolto in una misteriosa seduta spiritica in una spettrale Venezia del dopoguerra nel film “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh e si prosegue poi con la struggente poesia di “Manodopera” di Alain Ughetto, realizzato in stop motion, che, con tenera delicatezza e partecipazione umana, racconta la condizione disperata di una famiglia costretta a emigrare in Francia, dove dovrà affrontare ogni giorno varie difficoltà. Continua, inoltre, il successo di “Oppenheimer” di Christopher Nolan, opera immensa e magmatica incentrata sulla vita del fisico Robert Oppenheimer, “il padre della bomba atomica”.

In attesa dell’uscita dell’ultimo film di Wes Anderson, regista visionario molto amato, il cinema Margherita propone quello che sembra il film più adatto a raccontarlo a chi ancora non lo conosce: “ I Tenenbaum“, che racconta le vicende della famiglia più eccentrica, geniale, tenera e nevrotica del cinema contemporaneo. Un ritratto di famiglia nostalgico e dolceamaro che non potrà non conquistare i nuovi spettatori e far commuovere gli affezionati.

La programmazione dal 14 al 19 settembre

ASSASSINIO A VENEZIA di Kenneth Branagh (USA 2023, 103′)

Nella Venezia del secondo dopoguerra, Poirot, ora in pensione e che vive nel suo stesso esilio, partecipa con riluttanza a una seduta spiritica.

giovedì 14/9 ore 21,15

venerdì 15/9 ore 19,00 -21,15

sabato 16/9 ore 19,00-21,15

domenica 17/9 ore 17,00*-19,00* *cinema in festa 3,5€

lunedì 18/9 ore 21,15* *cinema in festa 3,5€

MANODOPERA – Interdit Aux Chiens et Aux Italiens di Alain Ughetto (FR/ITA/BL 2023, 70′)

L’emigrazione italiana in Francia in un film in stop motion poetico e personale. Premio della giuria ad Annecy e Miglior film di animazione a European film Awards 22

domenica 17/9 ore 15,30* *cinema in festa 3,5€

OPPENHEIMER di Christopher Nolan (USA 2023,180′)

Il film dedicato a Oppenheimer, lo scienziato che mise a punto la bomba atomica.

domenica 17/9 ore 21,00

lunedì 18/9 ore 18* versione in lingua originale inglese sottotitolata in ITA – *cinema in festa 3,5€

Sulle orme di Wes Anderson

I TENENBAUM di Wes Anderson (USA 2001, 109′)

Gli eccentrici membri di una famiglia non convenzionale si riuniscono malvolentieri sotto lo stesso tetto per varie ragioni.

martedì 19/9 ore 21,15 * *cinema in festa 3,5 €

a seguire ‘stasera filmetto’ fuori dal cinema per parlare insieme del film e di Wes Anderson in attesa di vedere il nuovo film



Ricordiamo che giovedì 21 settembre, alle ore 18, ci sarà la lezione prova gratuita di LUNA CINE LAB, il corso di cinema per ragazzi dai 15 ai 20 anni che desiderano avvicinarsi al mondo del cinema.

Prossimamente: “Io capitano” di Matteo Garrone, “Una storia vera” di David Lynch 25 e 26/9,