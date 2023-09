GROTTAMMARE – In via Antonio De Curtis, a Grottammare, un tratto di marciapiede è in pessime condizioni. La pavimentazione è completamente rotta, senza più mattonelle.

Sotto stanno in bella vista i cavi dei vicini pali della luce. Del tutto scoperti poiché la guaina protettiva è spaccata. La situazione presa in esame è questa da tempo ed è potenzialmente pericolosa.

In più, sempre nella zona, la testimonianza visibile del comportamento scorretto dei cittadini. Qualcuno ha lasciato il sacchetto contenente gli escrementi del proprio cane sopra al bidone dell’indifferenziata. Quando, è necessario sottolinearlo, la zona è ben fornita di cestini.

Non si possono più contare le lamentele circa la maldestra gestione delle esigenze degli amici a quattro zampe. L’intero paese, non solo la specifica zona, è interessato da questa noncuranza. Bisogna dedurre che probabilmente affidarsi al buon senso di chi possiede un cane non basta più.

Per quello, invece, che concerne la situazione dei cavi scoperti, c’è la speranza che chi di dovere possa ovviare al disagio.