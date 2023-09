SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball e Martinsicuro Basket presentano il secondo acquisto della squadra unificata che parteciperà al prossimo torneo di Divisione Regionale 1 Abruzzo Marche Molise.

Arriva in riviera la guardia Lorenzo Attili, classe 1999. Lorenzo Attili ha esordito nel 2017/18 con il Castelfidardo in serie C, nel 2018/19 ha militato nel Civitanova in serie B; nel 2021/22 ha vinto il campionato di serie C Silver con il Porto Recanati.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contento di far parte di questo gruppo e di giocare in una piazza come San Benedetto. La società mi ha fatto capire fin da subito l’importanza del progetto e non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida insieme ai miei nuovi compagni”.