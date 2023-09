SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da lunedì 25 settembre, su via Monte San Michele saranno vietate la sosta e in transito, sia pedonale sia carrabile, per permettere agli operai della ditta incaricata dal Comune, la Giobbi srl, di rifare il manto stradale dell’intero percorso compreso tra via Pellico e via Piemonte.

L’intervento, già programmato per luglio e poi rinviato per le alte temperature, è finanziato con un contributo di € 62.500 assegnato dal Ministero dell’Interno per investimenti finalizzati alla manutenzione

straordinaria delle strade comunali.