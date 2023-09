SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 12 settembre si è tenuto un incontro tra l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni e il consigliere Stefano Gaetani e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti ambulanti per fare un’analisi della prima delle due giornate di sperimentazione, avvenuta lo scorso 8 settembre, del prolungamento fino alle 20 del mercato infrasettimanale. Era presente anche l’amministratore delegato di Picenambiente spa Leonardo Collina.

Pur registrando la soddisfazione dei commercianti che hanno deciso di sfruttare l’opportunità rimanendo fino a sera, di comune accordo si è deciso di rinunciare alla seconda giornata di mercato esteso per tutta la giornata prevista per il 31 ottobre.

“Siamo contenti per coloro che ci hanno riferito di aver lavorato bene – spiega l’assessore alle Attività Produttive Laura Camaioni – ma, di concerto con il Sindaco, riteniamo opportuno non proseguire nella sperimentazione. Ovviamente, siamo sempre a disposizione per confrontarci con le categorie economiche interessate su proposte che sostengano il settore del commercio senza penalizzare altri settori della vita cittadina”