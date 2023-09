SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno dei più importanti eventi sportivi della vela nazionale si è tenuto a San Benedetto del Tronto dall’8 al 10 settembre 2023



Quest’anno la più importante classe velica non olimpica, il Campionato Italiano della Classe Flying Dutchman, si è svolta sullo specchio di Adriatico antistante San Benedetto del Tronto nei giorni 8, 9 e 10 Settembre 2023.



La manifestazione iniziata venerdì 8 settembre alle ore 12.00 e si è conclusa con la premiazione di domenica 10 settembre alle ore 16.30. Alla gara hanno partecipato 40 imbarcazioni italiane e di altri Paesi quali: Germania, Austria, Polonia, Croazia, Ungheria, Slovenia e Svizzera ospitate dal circolo nautico Ragn’a Vela.



Lo spettacolo sensazionale delle vele issate di 40 imbarcazioni, favorite dal vento in poppa ha rapito il cuore, la mente e lo spirito di chi l’8 settembre si è trovato nella spiaggia del Circolo Nautico Ragn’a Vela.



La premiazione della regata è avvenuta alle 16.30 del 10 settembre al cospetto della storica Lancetta Pupina Serena, appena restaurata grazie al supporto del main sponsor dell’evento, INIM Evolving Security. Sono stati assegnati numerosi premi, tra cui la prestigiosa coppa, che è stata consegnata all’equipaggio vincitore e nuovo Campione Italiano della classe, alla presenza del Sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, delle autorità cittadine e dei numerosi spettatori. Così, tra musica, coriandoli e spumante ha avuto termine l’edizione 2023 di questa rinomata manifestazione sportiva.



I campioni dell’edizione 2023 sono gli imbattibili fratelli Vespasiani: Nicola e Francesco. Soprannominati i “Vespa”, vengono da Roma – riconoscibili dalle vele recanti il marchio “ITA 4” – e si sono aggiudicati il primo posto dopo la vittoria di ormai più di 15 Campionati Italiani, confermandosi i re indiscussi della classe. Da un paio di anni però un equipaggio di San Benedetto del Tronto insidia da vicino la loro leadership: Carlo Carincola e Matteo Pincherle, che si sono aggiudicati il secondo posto. Giovani, dediti agli allenamenti, estrosi, analitici, sono la rivelazione della classe degli ultimi anni, riconoscibili per il colore giallo dello scafo del loro Flying Dutchman Mader del 1998 e per le vele marchiate “ITA 76”. Da due anni l’equipaggio sambenedettese, sponsorizzato INIM Evolving Security, sta mettendo in seria difficoltà i “Vespa”.



Al terzo posto si sono classificati Manuele Gregori e Francesco Gerunzi, del Club N. Capodimonte ASD, riconoscibili dalle vele recanti il marchio “ITA 102”.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Circolo Nautico Ragn’a Vela e dal Circolo Nautico Sambenedettese, due Circoli tanto diversi tra storia e origini quanto uniti nell’intento di portare a termine questa bella e importante manifestazione per la vela Sambenedettese.

Il Circolo ospitante, ovvero il Circolo Nautico Ragn’a Vela, nasce dalla geniale ispirazione di pochi utopisti di valorizzare una spiaggia libera inutilizzata e caratterizzata dall’abbandono di rifiuti. Nel 1999 grazie ad un gruppo di capaci ed appassionati, il progetto inizia a prendere forma e si struttura in spazio di accoglienza e punto di riferimento locale, distinguendosi per carattere sportivo e spirito di aggregazione sociale.

Il Circolo Nautico Sambenedettese non ha bisogno di presentazioni, si tratta di uno tra i più illustri della costa adriatica, sia per dimensione che per risultati sportivi.



Invitiamo i lettori a rivedere i momenti più emozionanti della regata sulla pagina Instagram appositamente creata per l’evento: https://instagram.com/campionato.italiano.fd.2023?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA== .



I circoli organizzatori ringraziano le aziende per gli sponsor senza dei quali sarebbe stata impossibile la magnifica regata.