Manto erboso Riviera delle Palme, incontro tra Massi e Spazzafumo per fare il punto sugli interventi in corso

Il primo cittadino di San Benedetto ha ricevuto il presidente dell'U.S. Sambenedettese e il consulente Max Fanesi. "Serviranno altri 15 giorni per vedere il campo in condizioni soddisfacenti per la seconda partita casalinga"

di Antonio Di Salvatore