ACQUASANTA TERME – Grande affluenza per il secondo appuntamento del progetto “Percorsi culturali piceni – dieci storie da narrare” che si è svolto nel territorio del Comune di Acquasanta Terme.

Per le oltre cento persone presenti è stata una splendida mattinata a stretto contatto con la natura ma anche, e soprattutto, con la storia e la cultura. Sulla piazza di Paggese è stato possibile visitare la chiesa di San Lorenzo, che ospita dei veri e propri tesori d’arte. Il percorso ha poi toccato lo splendido Castel di Luco, di cui sono stati ammirati alcuni particolari esterni e di cui è stata narrata la storia. Il gruppo ha poi proseguito verso Fornara e verso la zona delle cave e segherie di travertino, che ospita una attività economica importantissima per il territorio, per poi tornare sul punto di partenza a Paggese. Non sono mancati i riferimenti, ovviamente, al comune capoluogo Acquasanta Terme, alla sua storia ed ai suoi personaggi più importanti.

Il progetto “Percorsi culturali piceni – dieci storie da narrare”, organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, rientra nell’ambito del bando “Eventi e manifestazioni culturali”; l’iniziativa toccherà nei prossimi mesi il territorio dei comuni di Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castorano, Montedinove, Monteprandone, Offida, San Benedetto del Tronto e Spinetoli. Si tratta di una iniziativa che ha il proposito di promuovere una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza verso la

partecipazione culturale.