RIPATRANSONE – Importante traguardo quello raggiunto quest’anno dall’AVIS comunale di Ripatransone, che il 16 e il 17 settembre festeggerà con una serie di iniziative il 60° anniversario della sua fondazione.

Il 14 giugno 1963, infatti, 42 “pionieri”, riunitisi nel Circolo Cittadino, sottoscrissero l’atto di fondazione dell’associazione, che si adopera per donare il sangue a chi ne ha bisogno e per aggiungere sempre nuovi volontari in sostituzione dei donatori non più attivi. Molti sono e sono stati i volontari che, durante questi anni, con entusiasmo e partecipazione, hanno condiviso i valori dell’Avis all’insegna del dono e della solidarietà, come un albero di fiori rossi che continua a crescere, così come lo hanno disegnato gli alunni dell’ISC di Ripatransone.

Sabato 16 settembre, alle ore 17, inizieranno le celebrazioni presso il teatro Mercantini con la presentazione di due narrazioni animate prodotte dagli alunni dell’ISC di Ripatransone coordinati dalla dirigente, la professoressa Gaia Gentili, e dagli insegnati Rita Calza, Rita de Cesaris, Ivan Ficcadenti e Paola Massi. A seguire, il Presidente, Emanuele Piunti, ricorderà i soci fondatori, i volontari che non ci sono più e consegnerà le benemerenze alle donatrici e ai donatori. Saranno presenti anche il Sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi, e diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale. Domenica 17 settembre, invece, si aprirà, alle ore 8,45, con la pedalata sociale degli Avis Bikers dei Colli Ripani e poi, alle ore 10, con l’accoglienza delle delegazioni delle consorelle Avis provinciali e comunali. Dopo la Santa Messa nel duomo cittadino, alle ore 11, il corteo depositerà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, cui seguirà l’inaugurazione della nuova sede associativa in piazza XX Settembre, che raccoglierà Avis, Aido e ABCR. Previsto, inoltre, il tradizionale pranzo conviviale presso il ristorante Valle Verde. Per prenotazioni: 329 6165852. Alle ore 17,45, infine, nella Chiesa della Misericordia e Morte, il concerto per organo e soprano “Il canto dell’organo“, a cura della Confraternita della Misericordia e Morte, concluderà le celebrazioni.