ASCOLI PICENO – Nella tarda mattinata dell’11 settembre i Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti in via Circonvallazione Ovest per un incendio che si era sviluppato in un balcone. In fiamme sono andate alcune suppellettili presenti sul posto. Con l’ausilio di un’autoscala, in breve tempo la situazione è stata messa sotto controllo. L’incendio ha causato danni oltre che alle strutture dello stesso balcone, anche a quelle del piano superiore e inferiore.