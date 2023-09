SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball e Martinsicuro Basket presentano il primo acquisto della squadra unificata che parteciperà al prossimo torneo di Divisione Regionale 1 Abruzzo Marche Molise.

Arriva in riviera Francesco L’Innocente che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di serie D con la maglia dell’Alba Adriatica Basket. Francesco L’Innocente ha svolto il settore giovanile con le maglie dell’Alba Adriatica, Roseto, Ascoli.

“Sono onorato ed entusiasta di sposare il progetto Samb fatto di ambizione e crescita e soprattutto di essere allenato da un allenatore del calibro del Professor Enzo Romano. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me e spero di ripagarla. Forza Samb!”