SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvia il percorso che porterà il Comune di San Benedetto del Tronto a dotarsi di un PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e di un correlato Biciplan – Piano urbano della Mobilità Ciclistica la cui redazione è stata affidata alla società ISFORT di Roma.

E’ stato infatti pubblicato l’avviso per invitare i portatori di interessi diffusi, i cosiddetti “stakeholder”, a manifestare interesse per la definizione partecipata dei due documenti.

Il PUMS è un Piano strategico di medio e lungo periodo (10 anni) progettato per soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano, allo scopo di migliorare la qualità di vita, analizzando variegata domanda di mobilità delle persone e delle merci

Possono essere interessati a rispondere i soggetti che operano sul territorio del Comune di San Benedetto del Tronto per la promozione della mobilità sostenibile: istituzioni pubbliche (come ad esempio enti locali territoriali, agenzie funzionali, aziende controllate e partecipate), gruppi organizzati (sindacati, associazioni di categoria, associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, comitati di quartiere, ecc.), gruppi non organizzati (come possono essere i comitati di cittadini che si occupano di tematiche di interesse della comunità).

La domanda dovrà essere compilata utilizzando preferibilmente il modello pubblicato sul sito istituzionale www.comunesbt.it (sezione altri “avvisi pubblici”) da inviare all’indirizzo pums@comunesbt.it entro le ore 12 del 12 ottobre 2023.

Una pagina specifica del sito comunale, dedicata a tutti i documenti che, man mano, saranno resi disponibili, è consultabile nell’area tematica “Mobilità e trasporti” o in quella della Pianificazione urbanistica.

“Contiamo molto sulla partecipazione dei cittadini per costruire un PUMS che individui quali azioni possono essere attuate per migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità – dice in proposito l’assessore all’urbanistica e alla viabilità Bruno Gabrielli -. Va anche ricordato che questo strumento ha importanti riflessi sull’assetto e sugli sviluppi urbanistici e per questo è un tassello fondamentale nel percorso che intendiamo attuare in tema di pianificazione del territorio”.