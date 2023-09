ACQUASANTA TERME (AP) – Poco prima delle 17 di ieri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla statale Salaria, subito dopo la galleria poco prima del centro abitato di Acquasanta, per un furgone finito contro il guard rail. La circolazione è stata interrotta per circa un’ora, il tempo necessario per liberare il mezzo e rimuovere la strada dal guardrail divelto. Sul posto anche i Carabinieri.